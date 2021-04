Prevenir Golpe de Calor, llama IMSS.

Ante la elevación de la temperatura ambiental que se ha presentado en los últimos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Veracruz Sur, recomienda a la población en general que considere y aplique medidas para prevenir el denominado golpe de calor, en particular aquellas personas que derivado de sus actividades laborales o afición por el trote y la caminata, permanezcan bajo los rayos del sol.



El epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 en Ixhuatlancillo Enrique Giles Eligio explicó, que cuando la persona se encuentra expuesta por periodos prolongados al sol, en los horarios en que sus rayos son más potentes, se produce el calentamiento del cuerpo, lo que sumado a la pérdida de líquidos a causa del sudor, provoca alteraciones, en diferentes órganos del cuerpo, dando paso al golpe de calor.



Dijo que cuando el cuerpo supera los 38 grados a causa del golpe de calor, puede haber náusea, vómito, piel enrojecida, pulso acelerado, afectaciones en la respiración y pérdida de la consciencia (desmayos), pudiendo afectar funciones vitales que poner el riesgo la vida del que lo padece.



Cuando el cuadro se prolonga, alertó el médico que se producen daños a nivel coronario, renal y cerebral, de ahí la importancia de actuar de inmediato; en tanto se reciben los servicios médicos, se debe ayudar al afectado bajándole la temperatura corporal, siendo los adultos mayores y los niños aún más susceptibles.



“Si existen las condiciones se sugiere un baño en regadera con agua templada, de no ser posible en ese momento, es conveniente colocarlo en un lugar fresco, cubrirlo de los rayos del sol y aplicarle paños húmedos en cabeza, brazos y abdomen y cambiarlos con frecuencia, además de ofrecerle hidratación de preferencia agua simple potable o electrolitos orales, por ningún motivo se le debe proporcionar alcohol”, aseguró.



Para quienes derivado de su trabajo o actividades deportivas se mantienen bajo los rayos del sol, se recomienda el uso de ropa de algodón de manga larga, utilizar prendas que no se ajusten al cuerpo, protegerse con gorras, sombrillas o sombreros y llevar consigo agua suficiente para mantenerse hidratados y compensar de inmediato la pérdida de líquidos que se generen con el sudor.



El golpe de calor es una entidad de alto cuidado y de atención de urgencias, por lo que sí a pesar de que las medidas preventivas no son suficientes para evitar el cuadro, se debe de brindar una atención oportuna en los servicios médicos de nuestra Institución.