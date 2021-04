Terror en el aire.

Una turbulencia provocó terror entre pasajeros de una aeronave comercial que procedía de la ciudad de México hacia Canticas.

“Hoy sentí la peor experiencia en el vuelo AM 2524 Cdmx- Minatitlán Aeromexico, a mitad del vuelo se pierde el control, las azafatas volaron hasta el techo y cayeron al suelo, otras personas que iban a mi lado también volaron, los snaks cayeron entre nosotros, la vida me paso en segundos y por un instante creí que no la contaría”, comentó Cesar Luna uno de los pasajeros.

Al final el avión fue estabilizado, y pudo llegar al aeropuerto de Canticas sin más contratiempos.