Pide IMSS seguirse cuidando!

Los vacunados.



Llama el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Veracruz Sur a la población en general a vacunarse contra el SARS-CoV-2 y completar su esquema de vacunación, así como mantener las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso correcto de cubrebocas y la sana distancia.





Como parte de la campaña ‘Frente a la COVID-19, más vale PrevenIMSS’, el coordinador auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del IMSS en Veracruz Sur, doctor Sergio Arturo García Grajales, explicó la importancia de recibir el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad, ya que de lo contrario, la eficiencia del biológico es menor.



“Si hay dos personas, una con vacuna y la otra no, ambas están en riesgo de contagiarse de COVID-19; sin embargo, la persona vacunada seguramente tendrá síntomas muy leves, mientras que la no vacunada puede presentar mayores complicaciones y, en casos muy graves, hasta la muerte”, afirmó.



García Grajales recordó que las personas vacunadas deben continuar cumpliendo con todas la medidas sanitarias ya que aún corren el riesgo de contagiarse y contagiar a otras personas con el virus.



Explicó que antes de asistir a la vacunación se recomienda que se esté seguro de no tener COVID-19 o por lo menos no presentar síntomas de esta enfermedad. En caso de haber estado en contacto con una persona positiva al virus, realizarse una prueba rápida previa a ser vacunado aunque no se tengan síntomas.

De igual manera, el médico informó que posterior a la vacuna es normal que el paciente pueda llegar a presentar dolor en la zona de aplicación, cefalea, cuerpo cortado y temperatura.



“Es importante recordarles que los síntomas son una reacción del sistema inmunológico a la vacuna, sin embargo, en caso de que los síntomas sean más graves, es recomendable que asistan a su Unidad de Medicina Familiar para ser valorados y no automedicarse porque esto podría traer consecuencias más grandes”, refirió.