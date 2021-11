Violentan derechos en panteón Colinas de la Paz.

“En el Panteón particular Colinas de la Paz, (el empresario) Omar Carrillo quiere que cada propietario quite los enrejados de sus lotes…” , denunciaron afectados.

familiares de difuntos sepultados en el panteón particular Colinas de la Paz, manifestiestan gran molestia debido a que el dueño O. C. C. ahora “intenta” poner nuevas reglas no respetando un contrato existente.

“El empresario quiere desaparecer las rejillas que divide a cada lote, cada una pagada por los mismos propietarios que hoy protestan por esa determinación tan absurda”, público una ciudadana en las redes sociales.

“El calvario no termina ahí, el susodicho amenaza con vender el panteón, así como está. No quiero creer todo esto, de ser así se espera una gran tormenta en Juzgados”, previó Gladys Rivera Flores.