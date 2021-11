«La homosexualidad es una opción»:Reyes.

PedroCayetano. _»Para mí la homosexualidad, es una opción de gusto», relató Roman Reyes Rodríguez.

Declaró al reportero de diariodelgolfo. com, el coordinador de Sexualidad, ( homosexual, lesbianismo, transgénero.) en el Frente Independiente Revolucionario FIR.

A continuación la entrevista integra.

PEDRO: Su nombre.



ROMAN: Roman reyes Rodríguez



PEDRO: Quien es usted?



ROMAN: Soy coordinador de sexualidad ( homosexual, lesbianismo, transgénero, etc, etc.) en el frente independiente revolucionario FIR.



PEDRO: Para usted como representante de este grupo, cree que la homosexualidad es un tercer género?



ROMAN: Para mí la homosexualidad, es una opción de gusto, me explico?

Así como a la dueña de una casa, le gusta tener jardín. Así como al chófer de carro le gusta, ponerle Estereo a su auto, de la misma forma, a mí me gusta disfrutar, el sexo a mi gusto.



PEDRO: Entonces para usted la homosexualidad no es un tercer sexo?

ROMAN: Para mí es una opción, a caso en la relación heterosexual, no se práctica el sexo oral y el anal? Lo toman como opción, para el que le gusta lo práctica, y al que no le gusta, pues no lo hace, y punto. Se práctica en la heterosexualidad pero no se dice, ni tampoco, cambia el nombre de heterosexual a otro.

PEDRO: Se siente rechazado o discriminado, por la sociedad, por su orientación sexual?

ROMAN: Vivimos tiempos diferentes, hoy la sociedad, está más abierta, y a estas alturas, hay aceptación de las formas de vivir de cada uno, yo como persona que práctico la opción sexual diferente, no busco imponer, a la gente mi gusto, soy respetuoso con todos y esto me da respeto de los demás hacia mi: en la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) dice que donde termina mi derecho, empieza el del segundo y tercero y así sucesivamente, por lo cual cada quien debe de respetar las formas de vivir, de organizarse, de adorar, de convivir etc, para vivir en armonia.



PEDRO: A tenido algún percance, agresión o lesión, por practicar la opción sexual, que experimenta?

ROMAN: No. Porque no engaño a la persona que viene a mi, yo manifiesto desde un principio, quien soy y que soy, así de lo que busco, y sobre aviso no hay engaño, y que hay gente que no comulga con nuestra sexualidad, las hay, pero solo hay que cuidarse, y a vivir.



PEDRO: Que opina de la homofobia en contra de ustedes, de los que no practican el sexo, como ustedes lo practican?

ROMAN: La homofobia existe de católicos, a testigo de Jehová, de taxistas a urbaneros, etc, pero si yo en vez de apagar la lumbre, le hecho leña, lógico que está arderá, por lo cual, en el grupo que represento, hemos optado por respetar opciones y formas de vivir de los demás, no imponer criterios nuestro a otros que no promulgan los mismo deseos nuestros, y sobre todo ser muy cuidadosos de lo que hacemos y como lo hacemos, para no ofender ni lastimar a un tercero



PEDRO: El grupo al que perteneces, es nuevo en el ámbito político o social?

ROMAN: No. Es un grupo llamado frente independiente revolucionario FIR, hay campesinos, colonos, obreros, vendedores, indígenas ( nativos náhuatl e istmeños), homosexuales, etc, etc, y no es nuevo, nació en la Congregacion de Las Barrillas y en 1982, cinco años después de su creación, llegó a Coatzacoalcos, con el nombre de Coordinadora Popular Revolucionaria CPR y formó parte del Frente Independiente de Vendedores Ambulantes FIVA y el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT, hoy Frente Independiente Revolucionario FIR.



PEDRO: Tienen una afiliación política hoy?

ROMAN: No. Somos independientes, pero nuestra opción es de izquierda, pronto buscaremos, afiliarnos a un partido político, pero eso será, a decisión de nuestra militancia.



PEDRO: Quien encabeza el frente.

ROMAN: Nuestro coordinador general, el señor Renato del Carmen Rodríguez Hernández, un hombre de izquierda, desde 1975. Nuestro Frente cuenta con ocho coordinadores sectoriales.

PEDRO: Hablando religiosamente, para usted el practicar la homosexualidad, es pecado?

ROMAN: Si nos vamos a la biblia, es pecado robar, y los políticos roban, es pecado matar, y las cárceles están llenas de asesinos, así que puede que la orientación sexual que práctico sea pecado, pero cada uno dará cuentas de sus actos a su debido tiempo.

PEDRO: Bien Roman, mi agradecimiento por está entrevista y que estés bien.

ROMAN: Gracias a ti Pedro y que Dios te bendiga, por brindarnos este espacio.