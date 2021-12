Acéptame como soy

No trates de cambiarme

La discapacidad no te define

Te define cómo haces frente a los desafíos

Que enfrentas a la vida y las circunstancias

Que se te presentan, todos los días.





No trates de cambiarme

Yo no quiero sentirme triste

Acéptame como soy

Ámame como soy



Ningún sueño es demasiado grande

Cuando el soñador es más grande

Que lo que sueñas

Aprenderás a no apartarse

Nuca te pongas límites



Recuerda que las personas

Con discapacidad están sujetas

A derechos y deberes

Deben de ser tratados

Como personas integras y capaces

Hechas también a imagen y semejanza de Dios

Autor Federico Valentín Andrade Flores

Derechos Reservados.